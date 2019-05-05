الاتحاد السكندري يطيح بالإسماعيلي من كأس مصر

05 مايو 2019 - 08:00 م

ودع فريق الإسماعيلي منافسات بطولة كأس مصر من دور الـ8 بعد السقوط أمام لاتحاد السكندري بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الجبل الأخضر في إطار مواجهات دور الثمانية، بعدما احتكام الفريقان إلى الوقت الإضافى لمدة 30 دقيقة على شوطين .

كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله تقدم الإسماعيلى عن طريق كريم بامبو فى الدقيقة 82 ، وتعادل رزاق سيسيه للإتحاد السكندرى فى الدقيقة 85 .

وفى الوقت الإضافى نجح محمد أنور مدافع الإتحاد فى إحراز الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 103 ، وأضاف هداف الفريق خالد قمر الهدف الثالث لزعيم الثغر فى الدقيقة 108 ليتأهل سيد البلد للدور قبل النهائى من البطولة الأقدم فى مصر ويقترب من تحقيق اللقب.