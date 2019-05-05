  • الأحد 05 مايو 2019
  • بتوقيت مصر08:09 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والنجوم

الإفتاء

غدًا.. أول أيام شهر رمضان المبارك

الملك سلمان

ننشر نص كلمة الملك سلمان التي وجهها للأمة الإسلامية

غزة

12 شهيدًا في الغارات الإسرائيلية علي غزة

تركي ال الشيخ

«تركي آل الشيخ» يضع «برزنتيشن» في ورطة

رنين البصري

تسريب فيديو إباحي لفنانة شهيرة.. وترد: كان زوجي

أرشيفية

«حتى مطلع الفجر».. أجرأ مناظرة بين إعلامي وملحد

الملك سلمان

الملك سلمان يختص 54 قاضيًا بأمر ملكي عاجل

معارض اهلا رمضان

«أهلًا رمضان» ليس للغلابة فقط.. الأغنياء حاضرون أيضًا

رضا عبد العال

رد مفاجئ من «عبد العال» على «فبركة» مقلب رامز جلال

الاتحاد السكندري يطيح بالإسماعيلي من كأس مصر

الرياضة

الاتحاد والاسماعيلى
الاتحاد والاسماعيلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«شوبير»: أتمنى مجموعة سهلة لمنتخب مصر

#

سلة سبورتنج تحصد الميدالية البرونزية بكأس مصر

#

سلة الأهلي تتأهل إلى نهائي كأس مصر

#

اتحاد الكرة يتحدى الأهلي: «لو عاوز تنسحب اتفضل»

الاتحاد

المصريون

الإسماعيلي

ودع فريق الإسماعيلي منافسات بطولة كأس مصر من دور الـ8 بعد السقوط أمام لاتحاد السكندري بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الجبل الأخضر في إطار مواجهات دور الثمانية، بعدما احتكام الفريقان إلى الوقت الإضافى لمدة 30 دقيقة على شوطين .

كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله تقدم الإسماعيلى عن طريق كريم بامبو فى الدقيقة 82 ، وتعادل رزاق سيسيه للإتحاد السكندرى فى الدقيقة 85 .

وفى الوقت الإضافى نجح محمد أنور مدافع الإتحاد فى إحراز الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 103 ، وأضاف هداف الفريق خالد قمر الهدف الثالث لزعيم الثغر فى الدقيقة 108 ليتأهل سيد البلد للدور قبل النهائى من البطولة الأقدم فى مصر ويقترب من تحقيق اللقب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» نهضة بركان يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية
» "رانيا يوسف" تنشر فيديو رقص:«حاجة كده عشان الشهر الكريم»
» بيراميدز يسقط في «فخ» التعادل أمام المصري
» البورصة تفقد 14.7 مليار جنيه.. اليوم
» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام النجم الساحلي
» بأمر الرئيس.. الإفراج عن 89 غارمًا وغارمة
» ريال مدريد يهزم فياريال بثلاثية
» البرلمان العربى يطالب بإيقاف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة
» حزب التجمع الوطنى الجزائرى يدعو لحوار سياسى
» "هواوي": مصر بوابتنا الإقليمية للقارة الإفريقية
» "مصر للطيران" تستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عشاء

    08:12 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة