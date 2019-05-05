  • الأحد 05 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:52 م
بحث متقدم
محمد صلاح وكلوب

أول تغريدة لـ«صلاح» بعد إصابته

الزمالك والنجم الساحلى

بث مباشر.. مباراة الزمالك والنجم الساحلي

وزيرة الصحة

27 مليون سيدة يستفدن من هذا القرار يوليو القادم

حماس تؤكد سيطرتها على تقنيات إسرائيلية حديثة

شاهد.. لحظة اغتيال الاحتلال أحد قادة حماس

الإفتاء

غدًا.. أول أيام شهر رمضان المبارك

الاهلى

الأهلي يهزم النجوم بثنائية.. ويتصدر الدوري العام

أرشيفية

بعثة «طرق أبواب» مصرية قريبًا إلى أمريكا.. و«الإخوان» كلمة السر

الملك سلمان

ننشر نص كلمة الملك سلمان التي وجهها للأمة الإسلامية

أرشيفية

«حتى مطلع الفجر».. أجرأ مناظرة بين إعلامي وملحد

معارض اهلا رمضان

«أهلًا رمضان» ليس للغلابة فقط.. الأغنياء حاضرون أيضًا

ليفربول يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

الرياضة

ليفربول ينعى ضحايا الحرم النبوي والكرادة
ليفربول ينعى ضحايا الحرم النبوي والكرادة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

ننشر نص كلمة الملك سلمان التي وجهها للأمة الإسلامية

#

سجال بين فنان فلسطينى و"أفيخاى" على "تويتر"

#

أسماء ضحايا برنامج "رامز فى الشلال "

#

تعرف على برامج الأزهر فى رمضان

المصريون

رمضان

ليفربول

شهر رمضان

هنأ نادى ليفربول الإنجليزى، الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر نادى ليفربول، "بوستر" وعلق قائلاً :"من شبه الجزيرة العربية مروراً بالقاهرة وصولاً إلى المغرب العربى، نتمنى لكم رمضان كريم..كل عام وأنتم بخير".

وأعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريًا، حيث أن غدا الاثنين 6 مايو هو أول أيام شهر رمضان،  والذى يتوافق مع عدد من الدول العربية من ضمنها المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان.

ويعيش نادى ليفربول الإنجليزى أوقاتاً استثنائية بعدما دخل أسبوع الحسم الذى قد يكون شاهداً على حصاد مثمر لموسم استثنائى للنجم المصرى محمد صلاح ورفاقه، أو الخروج من الموسم الحالى"خالى الوفاض" حيث استعاد صدارة الدورى الإنجليزى بعدما حقق فوزاً غالياً على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف، كما يحتاج لتحقيق ريمونتادا تاريخية أمام برشلونة الإسبانى للحفاظ على حلم التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا.

 

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «أبوتريكة» يُغرد بمناسبة شهر رمضان
» ليفربول يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان
» الاتحاد السكندري يطيح بالإسماعيلي من كأس مصر
» البورصة تفقد 14.7 مليار جنيه.. اليوم
» نهضة بركان يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية
» "رانيا يوسف" تنشر فيديو رقص:«حاجة كده عشان الشهر الكريم»
» بيراميدز يسقط في «فخ» التعادل أمام المصري
» الملك سلمان يختص 54 قاضيًا بأمر ملكي عاجل
» بأمر الرئيس.. الإفراج عن 89 غارمًا وغارمة
» ريال مدريد يهزم فياريال بثلاثية
» البرلمان العربى يطالب بإيقاف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:39 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة