جالطة سراي يتصدر الدوري التركي

05 مايو 2019 - 08:32 م

خطف فريق جالطة سراي صدارة الدوري التركي، بعد الفوز على بشكتاش، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري، والتي شهدت أيضا فوز جوزتيبي على أنطاليا سبور 4 / 1 ، وفوز ملطية سبور على بلدية آكهيسار 2 / صفر.

وسجل هدفي جالطة سراي هنري أونيكورو وفرناندنيو فرانشسكو ريجس في الدقيقتين 44 و54.

ورفع جالطة سراي رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام باشاك شهير (بلدية اسطنبول) وتوقف رصيد بشكتاش عند 59 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق جوزتيبي على أنطاليا سبور 4 / 1.

وسجل أهداف جوزتيبي سردار جورلير (هدفين) في الدقيقتين 11 و72 ودينيز قداح (هدفين) من ركلتي جزاء في الدقيقتين 35 و66، فيما سجل هدف أنطاليا سبور ميفلوت إيردينتش في الدقيقة 18.

وشهدت المباراة طرد تشارلز دا سيلفا، لاعب أنطاليا سبور، في الدقيقة 58.

ورفع جوزتيبي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد أنطاليا سبور عند 42 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثالثة، فاز ملطية سبور على بلدية آكهيسار بهدفين نظيفين سجلهما ميتشيل دونالد وتيفي بيفوما في الدقيقتين 50 و66.

ورفع ملطية سبور رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد بلدية آكهياسر عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.