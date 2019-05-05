» «أبوتريكة» يُغرد بمناسبة شهر رمضان

05 مايو 2019 - 09:00 م

هنأ محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وكتب "تريكة" في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته فَمِمّن أنا؟ قال: (من الصديقين والشهداء) .. كل عام والأمة الأسلامية والعربية بكل خير وسلام ورمضان كريم".

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن غدًا الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، وأن اليوم هم المتمم لشهر شعبان.جاء ذلك خلال الاحتفالية الرسمية التي تنظمها دار الإفتاء، بحضور المفتي، والدكتور على جمعه المفتي السابق، والدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف وعدد من قيادات ورجال الأزهر الشريف والأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية.