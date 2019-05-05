شاهد.. لحظة اغتيال الاحتلال أحد قادة حماس

05 مايو 2019 - 09:31 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه اغتال مسؤولا بارزا في حركة حماس بغارة وسط غزة.

وأفادت وكالة «معا» الفلسطينية، بأن الطائرات الإسرائيلية اغتالت قائدا ميدانيا، بعد ظهر يوم الأحد، باستهداف سيارته قرب منطقة السدرة وسط مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن مواطنا قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف إسرائيلي لسيارة وسط مدينة غزة.

وأكدت الصحة مصرع المواطن حامد أحمد الخضري (34 عاما) من سكان مدينة غزة خلال القصف.

وقال بيان عسكري إسرائيلي إن الخضري كان مسؤولا عن تحويل الأموال من إيران إلى الفصائل المسلحة في غزة.

وتُعد هذه العملية الأولى لاغتيال نشطاء وسط مدينة غزة، خلال جولة التصعيد الحالي، فيما قتل عدد من المقاومين خلال مهام ميدانية قرب الحدود.

ونشرت القوات الإسرائيلية مقطع فيديو وثق لحظة استهداف سيارة المسؤول بحركة حماس، أحمد عبد الخضري.

وارتفعت حصيلة القتلى منذ يوم السبت إلى 21 شخصا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 100 فلسيطني بجروح مختلفة، جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.



