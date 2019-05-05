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لاستهداف ناقلة إسرائيلية..

"كتائب القسام" و"سرايا القدس" تبثان فيديو خطير

عرب وعالم

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

المصريون ووكالات

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بثت كتائب "عز الدين القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، و"سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الأحد، مقطع فيديو مسجل يوثق عملية استهداف ناقلة جند إسرائيلية قرب الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة، وإصابتها بشكل مباشر.
وقالت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، في بيان صحفي مشترك وصل الأناضول نسخة منه، إن تلك المشاهد لعملية استهداف وإصابة ناقلة جند صهيونية بصاروخ كورنيت (موجه مضاد للدروع) شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة".
ومساء اليوم، أعلنت "كتائب القسام"، وسرايا القدس، استهداف ناقلة جند إسرائيلية قرب الحدود الشرقية لوسط القطاع.وقال الذراعان المسلحان، في بيان مشترك، إنه "في إطار عمليات الغرفة المشتركة (تضم الفصائل الفلسطينية) للرد على العدوان تم استهداف ناقلة جند صهيونية شرق المحافظة الوسطى بصاروخ كورنيت (موجه مضاد للدروع)"، دون مزيد من التفاصيل.
ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما اطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 24 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين، في المقابل قتل 4 إسرائيليين وأصيب العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية. 

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