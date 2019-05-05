» "كتائب القسام" و"سرايا القدس" تبثان فيديو خطير

05 مايو 2019 - 10:10 م

بثت كتائب "عز الدين القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، و"سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الأحد، مقطع فيديو مسجل يوثق عملية استهداف ناقلة جند إسرائيلية قرب الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة، وإصابتها بشكل مباشر.



وقالت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، في بيان صحفي مشترك وصل الأناضول نسخة منه، إن تلك المشاهد لعملية استهداف وإصابة ناقلة جند صهيونية بصاروخ كورنيت (موجه مضاد للدروع) شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة".



ومساء اليوم، أعلنت "كتائب القسام"، وسرايا القدس، استهداف ناقلة جند إسرائيلية قرب الحدود الشرقية لوسط القطاع.وقال الذراعان المسلحان، في بيان مشترك، إنه "في إطار عمليات الغرفة المشتركة (تضم الفصائل الفلسطينية) للرد على العدوان تم استهداف ناقلة جند صهيونية شرق المحافظة الوسطى بصاروخ كورنيت (موجه مضاد للدروع)"، دون مزيد من التفاصيل.

