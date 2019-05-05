  • الإثنين 06 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:03 ص
بحث متقدم
معارض «أهلا رمضان»

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين في رمضان

شريف مدكور

شريف مدكور يفجر مفاجأة مدوية عن مرضه

الإعلامي عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

الزمالك والنجم الساحلى

الزمالك يتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

قصف غزة (أرشيفية)

القاهرة تبذل جهودا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

محمد صلاح وكلوب

أول تغريدة لـ«صلاح» بعد إصابته

وزيرة الصحة

27 مليون سيدة يستفدن من هذا القرار يوليو القادم

الإفتاء

غدًا.. أول أيام شهر رمضان المبارك

أرشيفية

بعثة «طرق أبواب» مصرية قريبًا إلى أمريكا.. و«الإخوان» كلمة السر

أرشيفية

«حتى مطلع الفجر».. أجرأ مناظرة بين إعلامي وملحد

الزمالك يتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

الرياضة

الزمالك والنجم الساحلى
الزمالك والنجم الساحلى

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

التشكيل المتوقع للزمالك أمام النجم الساحلى

#

الزمالك يسعى لكسر عقدة "سوسة" بالكونفدرالية

#

الموعد والقنوات الناقلة للزمالك والنجم الساحلى

#

ماذا قالت الصحف التونسية عن هزيمة النجم أمام الزمالك؟

تأهل فريق الزمالك، الأحد، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
وتعادل الزمالك سلبيًا مع مضيفه النجم الساحلي التونسي، في إياب نصف نهائي البطولة القارية، بعد فوزه على ملعبه في مباراة الذهاب بهدف دون رد.
وشهدت المباراة إثارة كبيرة، خاصة في ظل إهدار النجم للعديد من الفرص أمام مرمى الزمالك.
وتوقف اللقاء أكثر من مرة بسبب حارس الزمالك محمود جنش، ومنها سقوطه على أرض الملعب شبه فاقد للوعي وهو الأمر الذي عطل المباراة كثيرا، كما طرد الحارس في الدقيقة 90+4 للإنذار الثاني وحرس المرمى مهاجم الفريق عمر السعيد لنفاذ التبديلات.
بهذه النتيجة، ضرب الزمالك موعدًا مع نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية والذي أطاح بالصفاقسي التونسي من نصف النهائي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «أهلًا رمضان» ليس للغلابة فقط.. الأغنياء حاضرون أيضًا
» سلطان بروناي يتراجع عن عقوبة إعدام المثليين
» رمضان الإثنين في 18 دول عربية والثلاثاء بهذه الدول
» 25 شهيدا فلسطينيا و154 مصابا حصيلة عدوان الاحتلال
» "كتائب القسام" و"سرايا القدس" تبثان فيديو خطير
» هنية: رد المقاومة على إسرائيل مرتبط بهذا الأمر الهام
» الأهلي يهزم النجوم بثنائية.. ويتصدر الدوري العام
» «أبوتريكة» يُغرد بمناسبة شهر رمضان
» ليفربول يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان
» الاتحاد السكندري يطيح بالإسماعيلي من كأس مصر
» البورصة تفقد 14.7 مليار جنيه.. اليوم

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:39 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة