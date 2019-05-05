تعليق ناري لـ"أديب" على تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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علّق الإعلامي عمرو أديب على صعود نادي الزمالك لنهائي كأس الكونفيدرالية، عقب فوزه على فريق النجم الساحلي في مجموع المباراتين 1- 0، قائلًا: «كل الاحترام للرجالة اللي كسبوا أمام الجمهور والحكم».
وقال «أديب»، في حسابه على «تويتر»: «لن أتحدث عن فنيات أو خطط أو تكتيكات أريد أن أتحدث عن رجالة الزمالك الروح غير العادية حديد الزمالك جامد بصراحة كل الاحترام للرجالة اللي كسبوا أمام الجمهور والحكم، بالنسبة لي الزمالك أخد الكونفيدرالية يكفيني الروح تكفيني الأحاسيس العالية بالمسؤولية والزمالك، أخص بالذكر الفرقة كلها".

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