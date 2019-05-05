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سلطان بروناي يتراجع عن عقوبة إعدام المثليين

عرب وعالم

سلطنة بروناي
سلطنة بروناي

المصريون ووكالات

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أعلن السلطان حسن البلقية، سلطان بروناي، تراجعه عن عقوبة إعدام المثليين بعد مواجهة رد فعل عالمي عنيف.
وأكد السلطان، خلال إلقائه خطابا قبل بداية ?شهر رمضان?، أنه يدرك وجود «العديد من الأسئلة والمفاهيم الخاطئة» فيما يتعلق بالقوانين ?الجديدة?.
ولفت إلى أنه يعتقد أنه بمجرد وضوع تلك المفاهيم، ستصبح قيمة القوانين واضحة.
وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، مدد البلقية تعليقا مؤقتا لتشريعات برجم المثليين والزناة حتى الموت، بعدما قطعت العديد من كبرى الشركات ?العالم?ية الدولة الغنية ب?النفط?.
ودعا العديد من مشاهير العالم الداعمين لمجتمع المثلية، مثل الممثل الأمريكي جورج كلوني إلى مقاطعة ?الفنادق? التي يملكها السلطان في ?الولايات المتحدة?، بعد أن أعلنت بروناي عن تلك القرارات في الثالث من نيسان الماضي.

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