ترامب: مولر يجب ألا يدلي بشهادته أمام الكونجرس

06 مايو 2019 - 12:00 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يجب أن يدلي المحقق الخاص روبرت مولر بشهادته أمام الكونجرس، بشأن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

