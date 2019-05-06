الرئيس السيسي يهنئ خادم الحرمين بحلول رمضان

06 مايو 2019 - 12:21 ص

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مساء الأحد، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وذلك للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، حيث أعرب عن خالص تمنياته لشعب وحكومة السعودية الشقيقة بكل التقدم والازدهار بمناسبة الشهر المبارك.

