"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين في رمضان

06 مايو 2019 - 12:20 ص

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إن مبادرة «أهلا رمضان» توفر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار أقل.



وأضاف «العشماوي» خلال لقائه في برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد، قائلا: «يوجد 200 منفذ بيع ثابت لمعرض أهلا رمضان، و380 معرضا متحركا، ليصبح الإجمال 580 معرضا لبيع منتجات أهلا رمضان»، لافتا إلى مشاركة 200 شركة في المعرض، وألف صنف غذائي بأسعار مخفضة.



وأوضح مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، وجود أركان داخل سلاسل القطاع الخاص لبيع منتجات المعرض، متابعا: «التخفيضات من 15% لـ 20%، وبعض الأصناف تصل إلى 40%»، لافتا إلى التنسيق يتم مع القوات المسلحة والداخلية لتأمين أكثر من 3500 منفذ لبيع منتجات «أهلا رمضان».

