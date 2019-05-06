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ارتفاع ضحايا طائرة الركاب الروسية المحترقة إلى 41 قتيلًا

عرب وعالم

سقوط طائرة
سقوط طائرة

المصريون ووكالات

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أعلنت لجنة التحقيقات الروسية بشأن حادثة احتراق طائرة الركاب في موسكو ارتفاع أعداد الضحايا إلى 41 قتيلا، الأحد، وفقًل لقناة «روسيا اليوم».
كانت لجنة التحقيقات أعلنت، في وقت سابق الأحد، مقتل 13 شخصا بينهم طفلان جراء الحادث.
يذكر أن مصلحة الطوارئ الروسية وقطاع الطيران أفادا بأن طائرة من طراز «سوخوي سوبرجيت 100» انطلقت من مطار شيريميتيفو متجهة إلى مدينة مورمانسك، لكن طاقمها اضطر إلى العودة بسبب اندلاع حريق في أحد المحركات.

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