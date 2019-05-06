ارتفاع ضحايا طائرة الركاب الروسية المحترقة إلى 41 قتيلًا

06 مايو 2019 - 12:34 ص

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية بشأن حادثة احتراق طائرة الركاب في موسكو ارتفاع أعداد الضحايا إلى 41 قتيلا، الأحد، وفقًل لقناة «روسيا اليوم».



كانت لجنة التحقيقات أعلنت، في وقت سابق الأحد، مقتل 13 شخصا بينهم طفلان جراء الحادث.

