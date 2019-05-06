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ترامب يهنئ المسلمين بحلول رمضان.. هذا ما قاله

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هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مسلمي العالم بحلول شهر رمضان.
وقال في بيان نشره البيت الأبيض، الأحد: «أوجه أطيب تحياتي لجميع المسلمين الذين يستقبلون شهر رمضان المبارك».
أضاف: «تشاركني ميلانيا في توجيه أطيب تمنياتنا للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بالاحتفال بشهر رمضان المبارك».
تابع: «طوال هذا الشهر لدينا جميعا فرصة للتفكير في النعم التي منحت إلينا وأن نعمل من أجل فيض أكبر من الود تجاه بعضنا البعض، والعمل من أجل مزيد من المودة مع بعضنا البعض».
اختتم قائلًا: «معًا، بروح رمضان، يمكننا تحقيق مجتمع أكثر تآلفًا واحترامًا».

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