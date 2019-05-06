التموين: لدينا احتياطي من السلع الإستراتيجية يكفي لـ 6 أشهر

أكد د. إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، أن مصر لديها احتياطي آمن من السلع الإستراتيجية يكفي حتى 6 أشهر.



وأضاف العشماوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، قائلا: «لدينا احتياطي آمن من السلع الإستراتيجية تمكن الدولة من التدخل في أي وقت حال اتفاق التجار على رفع الأسعار»، متابعا: «لدينا احتياطي آمن من السلع يصل لـ 6 شهور، لأول مرة.. وليس لدينا أي مشكلة في أي سلعة».

