خبير طرق يكشف أهمية أنفاق قناة السويس الجديدة

06 مايو 2019 - 01:41 ص

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن أنفاق السويس التي افتتحت اليوم إعجاز وليس إنجازا.



وأضاف مهدي، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، "أنفاق السويس لها مردود كبير على مشروعات التنمية المستدامة في سيناء، واستغلال الثروات الطبيعية هناك، واستصلاح زراعي، وهذا يتطلب شبكة نقل جيدة".



وأكد أن تنمية سيناء تضمن عدم تكون بؤر إرهابية جيدة، متابعا: "في السابق كانت تعبر البضائع والمواد الخام عبر معديات، وتأخذ دورها في طابور قد يمتد لأيام، والآن تمر السيارات عبر الأنفاق في 23 دقيقة، فهذا إعجاز وليس إنجازا".