رئيس دولة يصدر قرارًا عن رجم المثليين

06 مايو 2019 - 09:46 ص

علقت بروناي عقوبة رجم ممارسي العلاقات المثلية والزنا، بعدما واجهت إدانة دولية.

جاء هذا بعد دعوات من جانب مشاهير عالميين مثل جورج كلوني وإلتون جون لمقاطعة عالمية للشركات التابعة للأسرة المالكة.

كما واجهت بروناي الإدانة عندما طبقت سياسة عقوبة الإعدام على أساس النظام الديني والقانوني المنبثق عن الشريعة الإسلامية.

وكان تم إدخال العقوبة في 3 أبريل، حيث أقسى عقوبة ممكنة على ممارسات المثلية الجنسية هي الموت عن طريق الرجم.

وقال سلطان بروناي حسن البلقيه في خطاب تلفزيوني بمناسبة حلول شهر رمضان، إنه كانت هناك أسئلة كثيرة ومفاهيم خاطئة "عن القانون الجديد".

وأضاف أننا نحن ندرك حقيقة أن المفاهيم الخاطئة قد تسبب تخوفا. ومع ذلك ، نعتقد أنه بمجرد إزالتها، ستصبح ميزة القانون واضحة .

وأوضح أيضا أن بروناي ستصدق على معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في محاولة لدعم حقوق الإنسان.