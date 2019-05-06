مخرج شهير لـ"الأعلى للإعلام": ضوابطكم جاءت متأخرة

06 مايو 2019 - 09:46 ص



عقب المخرج شكري أبو عميرة، على الضوابط التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للدراما المصرية قائلاً: "ضوابطكم جاءت متأخرة"، واصفًا التليفزيون المصري بقلعة الإعلام والدراما العربية.



وأضاف "أبو عميرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، أن المقاييس اختلفت عندما دخل القطاع الخاص، وغاب دور الدولة في الانتاج الدرامي، وكان لابد من عمل كود مهني يرجع به الأعلى لتنظيم الإعلام إلى الكود المهني الذي عمل به التليفزيون المصري منذ نشأته.



وأكد، أن الأعلى لتنظيم الإعلام وضع ضوابط صارمة تصل لحد الوقف، معقبًا:"كنا نعمل بكود مهني حتى عام 2011"متوقعًا أن تكون الدراما هذا العام خلال منضبطة أكثر من ذي قبل .



وأشار أبو عميرة ، إلى أن الدراما الآن أصبحت هرم مقلوب وأعمال تفصيلية للنجم، ففي السابق كان النص أولًا، وكان النص يصنع أبطال.

