صفعة جديدة من ترامب للصين

06 مايو 2019 - 09:55 ص

في محاولة لخفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وردًا علي بطء المفاوضات التجارية بين البلدين علي حد قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر الأخير توجيه صفعة قاسية للصين بزيادة الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع الصينية المستوردة بقيمة 200 مليار دولار، بدءًا من يوم الجمعة المقبل.

وقال ترامب عبر تغريدة: "خلال عشرة أشهر دفعت الصين رسومًا جمركية للولايات المتحدة بنسبة 25% على 50 مليار دولار من البضائع التكنولوجية، و10% على 200 مليار دولار من بضائع أخرى".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن نسبة الـ10% سترتفع إلى 25% اعتبارا من يوم الجمعة، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لكون المفاوضات التجارية بين البلدين تتقدم "ببطء شديد"، حيث تحاول بكين إعادة التفاوض، لكن "لا" لذلك.

ويأتي هذا القرار الأمريكي قبل أيام من وصول وفد صيني إلى واشنطن لاستكمال المفاوضات التجارية بين الطرفين، حيث كان من المتوقع أن تكون هذه الجولة الأخيرة ويمكن أن تنتهي بالتوصل إلى اتفاق تجاري.

ويسعى ترامب إلى خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعدما وصل لصالح الصين بنحو 378 مليار دولار العام الماضي.

وإضافة إلى مطالبته بفتح الأسواق الصينية بشكل أوسع أمام البضائع الأمريكية، يطالب ترامب بكين بإدخال تعديلات بنيوية لوقف الاستفادة بشكل غير شرعي من التكنولوجيات الأمريكية، وسرقة الملكية الفكرية.

وللضغط على الصين أعلن ترامب الحرب التجارية عبر فرض رسوم جمركية على بضائع صينية مستوردة بقيمة 250 مليار دولار.

كما يهدد ترامب بفرض رسوم على كامل الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، والتي بلغت العام الماضي 539 مليار دولار.