الرئيس يهنئ الشعب المصرى بشهر رمضان المبارك

06 مايو 2019 - 10:10 ص

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تهنئة إلى الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بقدوم شهر رمضان المبارك.

وقال الرئيس في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك":"كُلُّ عامٍ والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية وسائر دول العالم بخيرٍ وسلامٍ وسعادة، هذا الشهرُ الفضيل الذي يتشارك فيه الشعب المصري مع العالم أجمع في رسالةِ مودةٍ وإنسانية، تفيضُ من النَّفحات العَطِرة التي يبُثُّها شهرُنا المُبارك".



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