سيرلانكا تكشف مفاجأة عن "معسكر" تدريب منفذى التفجيرات

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كشفت الشرطة السريلانكية، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن هجمات عيد القيامة، حيث عثرت على معسكر 10 أفدنة ببلدة كاتانكودي شرق البلاد يعتقد أن المتطرفين الذين لهم صلات الهجمات تدربوا فيه على العمليات الإرهابية وصنع القنابل.

ويقع المعسكر في منطقة سكنية فقيرة على مشارف البلدة، مسقط رأس زهران هاشم الذي يعتقد أنه أدى دورًا رئيسيًا في التدبير للهجمات الإرهابية التي وقعت في 21 أبريل وأعلن تنظيم "داعش" المسؤولية عن التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق، وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصاً.

ويحيط المنطقة التي يقع بها المعسكر برج مراقبة من أربعة طوابق وأشجار مانغو وحظيرة دجاج وسقيفة للماعز.

من جهته، قال ضابط شرطة كبير في منطقة باتيكالوا، طالباً عدم نشر اسمه لأنه غير مسموح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام: "أرادوا أن يجعلوا هذا المكان يبدو عادياً. إذا جاء أحد ليرى فسيبدو المكان مثل مزرعة. ولكن ما كانوا يفعلونه هو إرهاب".

كما عثرت الشرطة على ثقوب ناجمة عن أعيرة نارية في الجدار، الواقع على أحد جانبي المكان، بالإضافة إلى أنابيب طويلة يعتقد أنها تحوي قنابل، وفق الضابط.


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