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ارتفاع عدد قتلى إعصار "فاني" في الهند وبنجلاديش

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متابعات - أمينة عبد العال

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ارتفع عدد قتلي إعصار فاني ليصل إلى 34 شخصًا على الأقل في الهند و15 شخصًا آخرين في بنجلادش المجاورة، علاوة على تحطيم آلاف الأكواخ ذات الأسقف المصنوعة من القش واقتلاع أعمدة الكهرباء والأشجار.

وقال مسؤولو الإغاثة في ولاية أوديشا شالهندية إن السلطات لا تزال تقيم التأثير الكامل لإعصار الصيفي النادر الذي اجتاح أجزاء من جنوب آسيا الأسبوع الماضي، والذي ضرب الشواطئ بالأمطار والرياح التي تصل سرعتها إلى 205 كيلومترات في الساعة أثناء وصوله لليابسة الجمعة.

وبعدما ضعف الإعصار، انتقل إلى بنغلادش المجاورة.

كما نجح إجلاء هائل لأكثر من مليون شخص في تجنيب الهند خسائر فادحة في أحد أكبر العواصف منذ عقود.


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