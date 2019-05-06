هؤلاء هم أبطال إعلان فودافون رمضان 2019

06 مايو 2019 - 11:43 ص

استعرضت عدد من الفضائيات الحملة الإعلانية الجديدة لشركة فودافون يشارك فيها كل من الفنانين: "عمرو دياب، دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، أشرف عبد الباقي، أحمد فهمي، منة شلبي، أحمد مالك، غادة عادل، عزت أبو عوف، والموزع حسن الشافعي".

ويبدو أن الشركة قررت أن تستعين بأبطال مسلسل «زى الشمس» الذي تخوض به الفنانة دينا الشربيني سباق دراما رمضان، وهم أحمد مالك، سوسن بدر، ريهام عبد الغفور.

يذكر أن شركة فودافون اعتادت على جذب عدد من النجوم في إعلاناتها، التي تعرض على الفضائيات في الشهر الكريم من كل عام.