الصحافة التونسية تقسو على النجم بعد وداع "الكونفدرالية"

06 مايو 2019 - 11:50 ص

نجح نادى الزمالك فى حجز مقعد بنهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الأمس بالتعادل السلبي بينه وبين النجم الساحلى التونسي

ويواجه الزمالك في المشهد الختامي من البطولة الأفريقية فريق نهضة البركان المغربي والذي تأهل على حساب الصفاقسي التونسي بعد الفوز عليه بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

الصحف التونسية تناولت إقصاء الزمالك لفريق النجم على نستعرضه في التقرير التالى:

- الزمالك يقصي النجم

هكذا قالت صحيفة "الشروق" إن فريق الزمالك استطاع أن يقصي النجم الساحلي بعدما فرض عليه نتيجة التعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سوسة".

وأضافت الصحيفة أن فريق الزمالك استفاد من نتيجة مباراة الذهاب بعد الفوز على الفريق الساحلي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم ببرج العرب الأسبوع الماضي.

- النجم يفشل في التأهل للنهائي

ذكرت صحيفة "الصباح نيوز" أن فريق النجم الساحلي فشل في التأهل إلى نهائي الكونفدرالية بعد التعادل السلبي مع ضيفه الزمالك.

وأضافت الصحيفة أن الفريق الساحلي لم يستغل الفرص الكثيرة التي أتيحت له وتعويض الهزيمة بهدف في لقاء الذهاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزمالك سيواجه نهضة البركان المغربي في نهائي الكونفدرالية بعد تخطيه الصفاقسي التونسي.

- إقصاء النجم من الكونفدرالية

إذاعة "موزاييك" التونسية قالت عبر موقعها الإلكتروني إن فريق النجم الساحلي فشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض خسارة الذهاب أمام الزمالك.

الفريق الساحلي تعادل في لقاء الإياب أمام الزمالك ليقصي النجم من البطولة الإفريقية ليضرب الأبيض موعدًا أمام نهضة البركان المغربي في اللقاء النهائي.

- النجم ينسحب من الكونفدرالية

قالت إذاعة "شمس" التونسية إن فريق النجم ودّع بطولة الكونفدرالية من دور الأربعة بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وأضافت الإذاعة التونسية عبر موقعها الإلكتروني أن الزمالك بفضل نتيجة الذهاب سيكون في المشهد الختامي من البطولة الإفريقية ليواجه نهضة البركان المغربي.