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تدوينة مفاجئة للعريفي بعد توقف 5 شهور

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العريفي
العريفي

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توقف

العريفي

تدوينة

5 شهور

بعد توقف دام أكثر من خمسة شهور غرد الداعية السعودي محمد العريفي مجددا مع أول رمضان.

وكتب العريفي على حسابه في تويتر : "إدراك رمضان فضلُ ورحمة يمُن الله بها على من شاء من عباده "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا".

وأضاف العريفي : "واستثمارك شهر رمضان بالذِكر، والتلاوة، والتراويح، والصدقة، هو شكر لله وطلب لمزيد فضله ورحمته.. اللهم اشملنا برحمتك.. واختم لنا شهر رمضان برضوانك".

وكانت آخر تدوينة قد كتبها العريفي على حسابه في في 27 ديسمب والتي كان يذكر فيها كالمعتاد في حسابه عن " أذكار النوم"، حيث توقف العريفي بعده، ولم يغرد إلا اليوم.

يذكر أن العريفي كان قد ظهر في مدينة العلا في فبراير الماضي ، حيث أثنى على فوائد زيارة مدائن صالح، من خلال معرفة كيف عاشت تلك الأقوام، والتعرف إلى حضاراتهم وثقافاتهم- صفحته عبر فيسبوك.

وكان ذلك بعد بعد نحو شهرين على الغياب، حيث ظهر حينها في مدينة العلا، التابعة للمدينة المنورة، مروجا لفعاليات مهرجان "شتاء طنطورة".


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