الإمارات تفرج عن زورق عسكري "قطري"

عمرو محمد_متابعات
أفرجت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الإقليمية في أواخر أبريل الماضي وعلى متنه 4 أشخاص .
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" نقلا عن وزارة الخارجية الإماراتية أن الأربعة الذين كانوا على متن الزورق عسكريون، وهم: ملازم أول محمد حسم الهيل قطري الجنسية، ووكيل عريف سعيد ناصر المري، قطري الجنسية، ووكيل عريف محمد رياض البلتاجي فلسطيني الجنسية، والجندي فايز تلكوم هندي الجنسية .
وأضافت الوزارة أن الزورق العسكري القطري، الذي يحمل علم دولة قطر دخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات، يوم 30 أبريل الماضي وعلى متنه الأشخاص الأربعة، وجميعهم عسكريون .
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