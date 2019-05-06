» لحظة اصطدام الطائرة الروسية المنكوبة بمدرج مطار بموسكو

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تراجع أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم
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النيابة تصدم مرسى بتعاونه مع الظواهرى
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تفاصيل خطة المتهمين لاغتيال وزير الداخلية الأسبق
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