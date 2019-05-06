» دول تبدأ الصيام غدًا.. تعرف عليها

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متابعات - أمينة عبد العال

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أعلنت بعض الدول أن اليوم الإثنين هو المكمل لشهر شعبان وأن غدًا الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان الكريم، حيث أعلنت سلطنة عمان وجزر القمر والمرجعية الشيعية في العراق، وأستراليا أن الثلاثاء هو أول أيام رمضان.

وأعلنت المحكمة العليا في السعودية، عبر بيان لها، أن الإثنين هو غرة رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الأحد.

كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في المنامة، ثبوت رؤية الهلال، مساء الأحد، ليكون الاثنين غرة رمضان في البحرين.

وفي الإمارات وقطر والكويت، أعلنت لجان تحري الهلال أن 6 مايو 2019 هو الأول من رمضان.

كما أكدت دور الإفتاء في مصر والأردن والسودان وليبيا، ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد.

وفي اليمن، نشرت وزارة الأوقاف والإرشاد في حكومة الرئيس هادي عبد ربه بيانا، أعلنت فيه أن الاثنين هو أول أيام رمضان.

وقال كل من مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، والمرجع الشيعي في لبنان، علي فضل الله، إن الاثنين هو أول أيام الصيام.

وفي دمشق، أعلن القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي، أن يوم الاثنين هو أول أيام الشهر الكريم.

أما في بغداد، فقد أعلن ديوان الوقف السني، عبر بيان، أن الاثنين هو أول أيام رمضان، بينما أعلن مكتب المرجع الديني الشيعي في العراق علي السيستاني، أن الثلاثاء المقبل هو أول أيام رمضان، بعدما "لم تثبت رؤية الهلال بالعين المجردة مساء الأحد".

وأكدت الهيئات المختصة في كل من الصومال وجيبوتي أن الاثنين سيكون غرة رمضان.

كما أعلنت تونس والجزائر، مساء أمس الأحد، أن الـ 6 من مايو هو أول يوم من أيام شهر الصيام.


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