مستشار بن زايد : لهذه الأسباب "عبد النور" فارقت الحياة

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السرطان

وفاة

عبد الخالق عبد الله

علياء عبد النور

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن "علياء عبد النور" لم تكن ناشطة حقوقية يوم ما.

وكتب عبد الله على حسابه في تويتر : " السجينة علياء عبد النور  لم تكن ناشطة حقوقية إطلاقا.

وأضاف أنها اعتقلت لعلاقتها بتنظيم القاعدة الإرهابي، حيث  اعترفت بالتهمة، وحكم عليها بالسجن 10 سنوات.

وأوضح أن عبد النور  لها تاريخ بمرض سرطان الثدي ، حيث  وفرت لها الدولة العلاج ، منوها أنها  امتنعت عن تلقي العلاج ، حيث تدهورت صحتها وتوفت بالمستشفى بوجود أسرتها وليس في السجن"، بحسب قوله.

وكانت النيابة العامة الإماراتية قد أكدت وفاة المعتقلة علياء عبد النور، بسرطان الثدي صبا أمس الأول، حيث نشرت كافة التفاصيل المتعلقة بتعامل السلطات الإماراتية مع حالتها المرضية خلال فترة اعتقالها، مؤكدة أنها توفيت في إحدى مستشفيات إمارة أبوظبي بعد أن رفضت تلقي العلاج.

ونفى المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الإماراتية، أحمد الحمادي، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول ملابسات وفاة عبد النور، مؤكدا أنها توفيت في قسم الأورام بمستشفى توام التخصصي في مدينة العين التابعة لإمارة أبوظبي السبت، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).


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