» "بلوفر" عمرو دياب يتصدر دراما رمضان

06 مايو 2019 - 02:37 م

أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن " بلوفر" عمرو دياب في كليب "تملي معاك" هو السمة المميزة للعديد من الفنانين في مسلسلات رمضان 2019.

فمع ترويج الفنان أحمد فهمي لعمله "الواد سيد الشحات"، خطف الأنظار "بلوفر" عمرو دياب الذي يرتديه، ويبدو أنه يتقمص دور الهضبة في أحد المشاهد وذلك ما ظهر مليًا عندما طلبت الفنانة هنا الزاهد من متابعيها، أن يخمنوا من هم الشخصيات الموجودين في مقطع الفيديو القصير.

ليأتي الفنان مصطفى خاطر ثانِ الفنانين الذين خطفوا الأنظار بـ "بلوفر" عمرو دياب، وذلك من خلال أغنيته "كله في الأونطة" من مسلسله الرمضاني "طلقة حظ".

تفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطعي مصطفى خاطر وأحمد فهمي، ليتم تداولهما على نطاق واسع وبدأت العديد من الحسابات في التأكيد أن "بلوفر" عمرو دياب مكتسح رمضان 2019.

وحتى الآن لم تعرض الحلقات التي تكشف السياق الدرامي الذي دفع مصطفى خاطر وأحمد فهمي لتقمص شخصية عمرو دياب.

الجدير بالذكر أن مسلسل أحمد فهمي يشاركه في البطولة هنا الزاهد وبيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن، أما مسلسل مصطفى خاطر فمعه في طاقم العمل الفنانة هبة مجدي وايمي سالم وجيهان خليل ومحمد أنور وغيرهم.