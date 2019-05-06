  • الإثنين 06 مايو 2019
  • بتوقيت مصر04:13 م
بحث متقدم
صلاح

اول تعليق من حارس نيو كاسل علي اصابة "صلاح"

الدولار

تراجع أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد : لهذه الأسباب "عبد النور" فارقت الحياة

تأجيل طعن مرسى و8 آخرين بأحداث الاتحادية لـ 22 أكتوبر

النيابة تصدم مرسى بتعاونه مع الظواهرى

عسكري

الإمارات تفرج عن زورق عسكري "قطري"

الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

وزير التعليم: لا نمنح مليمًا إلا بـ"طلوع الروح"

محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم

تفاصيل خطة المتهمين لاغتيال وزير الداخلية الأسبق

صلاح

"كلوب" يصدم جماهير "ليفربول" بشأن لعب "صلاح" أمام برشلونة

مستشفيات جامعة الأزهر

مستشفى الأزهر يطلب أطباء بـ1500 جنيه "أجر يومى"

الهيل

معارض قطري يطالب "السيسي" بفتح "القسطنطينية"

تراجع أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم

مال وأعمال

الدولار
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

#

الدولار يفاجي الجميع ويتراجع لهذا الرقم

#

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

#

تراجع مفاجئ للدولار بالبنك المركزي

الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 6 مايو بالبنوك.

وشهد سعر صرف الدولار في نهاية التعاملات تراجعا بالبنوك وشركات الصرافة وجاء سعر الدولار كالآتي:

سعر الدولار بالبنك الأهلي المصرى

17.11 جنيه للشراء

17.21 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك مصر

17.11 جنيه للشراء

17.21 جنيه للبيع

سعر الدولار بالبنك العربى الأفريقى الدولى

17.11 جنيه للشراء

17.21 جنيه للبيع

سعر الدولار بالبنك التجارى الدولى

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك عودة

17.09 جنيه للشراء

17.19 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك البركة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "أكاديما" تعلن بدا إنشاء مصنع لعقاقيرالأورام فى 2019
» 14.8 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية التعاملات
» "بلوفر" عمرو دياب يتصدر دراما رمضان
» شاهد.. ماذا قالت إليسا عن شهر رمضان
» دول تبدأ الصيام غدًا.. تعرف عليها
» لحظة اصطدام الطائرة الروسية المنكوبة بمدرج مطار بموسكو
» مفاجأة من إنستجرام وتويتر فى شهر رمضان
» ظهور مفاجئ لمؤسس «أمازون» وحبيبته
» الصحافة التونسية تقسو على النجم بعد وداع "الكونفدرالية"
» رئيسة وزراء نيوزيلندا: لم أتزوج والد طفلتي
» أسباب عدم السيطرة على حريق مصنع بدر

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة