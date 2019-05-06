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14.8 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية التعاملات

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خسرت البورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 5 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك نحو 14.8 مليار جنيه من رأس المال السوقي للأسهم المقيدة،وأغلق عند مستوى 777.532 مليار جنيه، متأثرًا بضغوط بيعية من المستثمرين المصريين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 2.02 %، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14204 نقطة، وهبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 2.18% وسجل 2204 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.61 %، ووصل إلى مستوى 640.9 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.91% مسجلًا 1627 نقطة.


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