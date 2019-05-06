اول تعليق من حارس نيو كاسل علي اصابة "صلاح"

06 مايو 2019 - 03:26 م

نفي حارس نيو كاسل يونايتد مارتن دوبرافكا الاتهامات التي وجهت اليه من قبل جماهير الكرة الانجليزية وليفربول بشكل خاص بشأن تعمده اصابة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف "الريدز" خلال لقاء الفريقين أمس الأول في الجولة 37 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز والتي انتهت بفوز ليفربول 3-2.

وقال مارتن دوبرافكا، فى تصريحات لوسائل الإعلام الإنجليزية، "لم أتعمد إصابة محمد صلاح كما تحدث البعض، تركيزى كان منصباً على إبعاد الكرة من أمام المرمى، لم أشاهد صلاح ربما يكون قد اصطدم بالفخذ، لكننى لم أضربه بيدى".

وأضاف حارس نيوكاسل يونايتد، "أشعر بالأسف تجاه ما حدث لمحمد صلاح، حرصت على الاعتذار له لكن ربما فقد الوعى لثوانٍ قليلة، كنت شاهد عيان على زميلى فابيان سكار وهو يتحدث مع محمد صلاح وسؤاله عما إذا كان بخير، لكن اللاعب المصرى لم يرد، شعرت فى ذلك الوقت بالقلق".

ورفع ليفربول رصيده إلى 94 نقطة فى الصدارة، ويتبقى له مباراة وحيدة أمام ولفرهامبتون بملعب "أنفيلد"، بينما يحتل مانشستر سيتى المركز الثانى برصيد 92 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام ليستر سيتى بملعب "الاتحاد" وبرايتون خارج ملعبه.