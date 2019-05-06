مدير دار الطب يبكي علي الهواء بشبب شريف مدكور

06 مايو 2019 - 04:15 م

كشف الدكتور أحمد عوض الله مدير مركز دار الطب، عن علاقته بالاعلامي شريف مدكور لافتا إلى أنها تمتد لعشر سنوات ماضية قائلا: "إحنا اتشقلبنا في كل القنوات مع بعض".

وأضاف "عوض الله"، خلال حواره مع الإعلامي شريف مدكور ببرنامج "4 شارع شريف" على فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، أن الإعلامي شريف مدكور تعامل مع إصابته بسرطان القولون بشجاعة ورفض العلاج خارج مصر، وهذا ينم عن شخصية "مدكور"، وهو شخص مثقف ومحبوب جدًا، ولديه درجة عالية من الخجل، وهناك كم كبير من الناس يسالوا عنه.

وانهار مدير مركز دار الطب، من البكاء على الهواء، أثناء حديثه عن مرض شريف مدكور، موضحًا أنه سيقوم بإجراء عدد من العمليات الجراحية لبعض المرضى مجانًا مقابل أن يقوم كلًا منهم بقراءة جزء من القرآن والدعاء لـ "مدكور" بالشفاء العاجل.