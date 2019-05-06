برشلونة يوجه رسالة مؤثرة لـ"صلاح"

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وجه فريق برشلونة الإسباني رسالة للاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، والتي جاءت تعبيرا عن حزنهم لغيابه خلال اللقاء المكرتقب بين الفريقين غدا الثلاثاء علي ملعب "أنفيلد"، في "إياب" نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

وكتب نادي برشلونة رداً على تغريدة ليفربول عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، حول غياب محمد صلاح، "مباريات كهذه هي للنجوم الكبار في العالم، نتمنى لك الشفاء العاجل".

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، "محمد صلاح لا يمكن أن يلعب غداً أمام برشلونة، هو يتعافى من الإصابة بشكل أفضل، لكن لا يمكنه أن يلعب غدًا".

وكان محمد صلاح تعرض لإصابة قوية فى الرأس خلال مشاركته فى مباراة نيوكاسل يونايتد، التى أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، ولم يستطع على إثرها إكمال اللقاء.


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