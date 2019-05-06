  • الإثنين 06 مايو 2019
  • بتوقيت مصر05:54 م
بحث متقدم
السيسي

5 قوانين وقع عليها الرئيس.. تعرف عليها

الدكتور طارق شوقي

وزير التعليم: الديّانة واقفه علي دماغنا واعصابنا باظت

داعش

داعش يهدد اسبانيا بهجمات دموية

برشلونة وليفربول

برشلونة يوجه رسالة مؤثرة لـ"صلاح"

مدبولي

6 أهداف لحكومة "مدبولي" في 2019.. تعرف عليها

زيدان و رونالدو

صفقة بـ170 مليون يورو لتعويض غياب رونالدو عن الريال

الإعلامي شريف مدكور

مدير دار الطب يبكي علي الهواء بشبب شريف مدكور

صلاح

اول تعليق من حارس نيو كاسل علي اصابة "صلاح"

الدولار

تراجع أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد : لهذه الأسباب "عبد النور" فارقت الحياة

للمرة السادسة..

داعش يهدد اسبانيا بهجمات دموية

عرب وعالم

داعش
ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

البغدادي دخل مرحلة بن لادن.. هل تكون نهايته

#

شاهد.. أول ظهور لزعيم "داعش" منذ 5 سنوات

#

شاهد.. الأمن السريلانكي يعثر على مخبأ "داعش" للأسلحة

#

«عون»: القرار الأمريكي بشأن الجولان يهدد سيادة لبنان أيضًا

الإرهاب

داعش

هجمات

الموت

صليبيين

هدد تنظيم داعش الإرهابي السلطات الإسبانية بشن هجمات علي اقليم الباسك الإسباني لافتا إلى أن هجماته ستصل إلى الموت قائلا: "نحن هنا بينكم".

ووفقا لصحيفة "لاراثون" الإسبانية فقال التنظيم الارهابى فى رسالته التهديدية الجديدة لإسبانيا "يا صليبيين ، لم نأت من الخارج ! نحن هنا لن تكتشفنا أبدًا، "نحن أطفالك الذين سيهاجمون قريبًا".

وأشارت الصحيفة إلى أن التنظيم الارهابى أعلن من خلال شبكات التواصل الاجتماعى عن هجمات فى إسبانيا وعلى وجه التحديد فى إقليم الباسك.

وكان التنظيم هدد من فترة قصيرة إسبانيا بشن هجمات على أيدى الذئاب المنفردة، وكان ذلك فى الاسبوع المقدس.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التهديد هو السادس من نوعه التى تطلقه داعش ضد اسبانيا منذ بداية العام الجارى حتى الآن، ورفعت وزارة الداخلية مستوى التأهب المناهض للارهاب إلى الرابع.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "أكاديما" تعلن بدا إنشاء مصنع لعقاقيرالأورام فى 2019
» 14.8 مليار جنيه خسائر البورصة في نهاية التعاملات
» "بلوفر" عمرو دياب يتصدر دراما رمضان
» شاهد.. ماذا قالت إليسا عن شهر رمضان
» دول تبدأ الصيام غدًا.. تعرف عليها
» لحظة اصطدام الطائرة الروسية المنكوبة بمدرج مطار بموسكو
» مفاجأة من إنستجرام وتويتر فى شهر رمضان
» ظهور مفاجئ لمؤسس «أمازون» وحبيبته
» الصحافة التونسية تقسو على النجم بعد وداع "الكونفدرالية"
» رئيسة وزراء نيوزيلندا: لم أتزوج والد طفلتي
» أسباب عدم السيطرة على حريق مصنع بدر

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة