وزير التعليم: الديّانة واقفه علي دماغنا واعصابنا باظت

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كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي السبب الحقيقي وراء وقوع السيستم خلال امتحانات الثانوية العامة لافتا إلى أن عدم وجود أموال لدفع خدمة الانترنت هو السبب الرئيس وراء الواقعة"طلعنا بمعجرة، لكن أعصابنا باظت".

وأضاف شوقي: "الديّانة بتبقى واقفة فوق دماغنا، ومش بنقول لحد، لكن محدش فكر قبل ما يلومنا"، متابعا: "الجميع بيلوم وزير التربية والتعليم، ولا أحد يبحث عن أصل المشكلة".

وأوضح وزير التعليم: "أنا وقّعت على الشيكات والتابلت، والفلوس مش موجودة، ومحدش هيعمل كده"، مستطرد حديثه: "مشروع تطوير التعليم انطلق، لكن بنمضي على الشيكات، والفلوس مش في جيبك، ودا مش هينفع".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المُنعقد الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019-2020.


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