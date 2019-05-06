تصريح مهم من "جوارديولا" عن ليفربول

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جوارديولا

أشاد مدرب مانشستر سيتي بيب جواريولا بمنافسه ليفربول، لافتا إلى أنه من أفضل فرق الدوري الانجليزي التي واجهها خلال مسيريته في الملاعب الأوروبية.

وقال جوارديولا لصحيفة تليجراف خلال مسيرتي كمدرب، واجهت فرقا لا تصدق هناك فريقان اعتبرهما في مكانة متفردة الأول برشلونة مع لويس انريكي في ظل وجود نيمار وليونيل ميسي ولويس سواريز في خط الهجوم.

الفريق الآخر هو ليفربول بشكله الحالي. أعتقد أنهما أفضل فريقين واجهتهما كمدرب لهذا السبب، فإن الوصول لتلك المرحلة عقب حصد 100 نقطة "الموسم الماضي" هو أكثر ما يشعرني بالرضا كمدرب.

وامتدح جوارديولا أيضا صلابة تشكيلته بعد أن شقت طريقها ثانية في الصراع على اللقب بعد تراجعها بفارق سبع نقاط عن المتصدر في يناير كانون الثاني.

وقال المدرب الإسباني عندما تكون متراجعا بفارق سبع نقاط يمكن أن تقول ‘قضي الأمر‘ وتفكر بطريقة ‘قمنا بالمهمة الموسم الماضي.

قمنا بعكس ذلك. الفارق هو ليفربول قمنا بنفس العمل كما كان الحال الموسم الماضي.

”ما قمنا به يعد أمرا لا يصدق لكن سيكون من المميز إذا ما فزنا بلقب الدوري الممتاز“.

ويتقدم ليفربول بفارق نقطتين على المدافع عن اللقب لكن تشكيلة جوارديولا ستخوض مباراة يوم الاثنين على أرضها أمام ليستر سيتي.

وخسر ليفربول مباراة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم وبلغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا وأشار جوارديولا إلى أن تشكيلة المدرب يورجن كلوب تبدو في نفس حالة التألق التي كان عليها برشلونة موسم 2014-2015 عندما فاز الفريق بالثلاثية.


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