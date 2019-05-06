سر تكريم الملك سلمان "خالد الفيصل" و"بدر بن عبدالمحسن"

06 مايو 2019 - 08:43 م

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشاره أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وشاح الملك عبدالعزيز، في أول أيام شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك، خلال استقباله لهما اليوم في قصر السلام في جدة.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بما بذلاه من جهود وخدمات جليلة لوطنهما، كما جاء التكريم نظرًا للجهود التي يبذلونها في خدمة المملكة والمواطنين.

من جانبهما، رفع أمير مكة والامير بدر بن عبد المحسن، بهذه المناسبة، بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على تكريمهما، داعين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.

وحضر الاستقبال، الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.





