» المؤبد لأجنبي أخفى كوكايين بأمعائه لتهريبه عبر مطار القاهرة

06 مايو 2019 - 08:47 م

حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة لمحكمة بالعباسية، اليوم، بالسجن المؤبد على شخص يحمل الجنسية الإكوادورية، بتهمة محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين داخل البلاد عبر مطار القاهرة، حيث ابتلعهم داخل أكياس بلاستيك مطاطية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العليم عبد العليم عطية وعضوية المستشارين عطية شريف حسن عبد النبي وأحمد هارون، وأمين سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم "ديجو. أ " 24 سنة، أكوادوري الجنسية، في أكتوبر 2014، بجلب مخدر "الكوكايين" داخل مصر.

وقال طبيب بمستشفى هليوبوليس أمام النيابة العامة،إنه حال تواجده بمحل عمله بمستشفي هليوبوليس حضر إليه الرائد "إسلام محمود " وبرفقته المتهم، وطلب منه توقيع الكشف الطبي عليه، وبإجراء أشعة على البطن تلاحظ له وجود أشياء غريبة داخل بطنه، وتم استخراج 25 كيس بلاستيك مطاطي يحوي بداخل كل منها سائل.

توصلت تحريات المباحث أن المتهم يحوز ويحرز بشخصه وداخل أمعائه كميات من المواد المخدرة خاصة "الكوكايين"، بغرض جلبها وترويجها داخل البلاد عبر خطوط الطيران غير المباشرة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش وتوقيع الكشف الطبي على المتهم.