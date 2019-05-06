» جنايات القاهرة تؤجل محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"

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أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "أنصار بيت المقدس"، لجلسة الغد الموافق 7 مايو، لاستكمال مرافعة النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


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