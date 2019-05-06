«أبوعبيدة» يكشف مفاجأة حول صواريخ «القسام»

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أبوعبيدة المتحدث باسم القسام
أبوعبيدة المتحدث باسم القسام

وكالات

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قال أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، إن الكتائب استطاعت تجاوز القبة الحديدية الإسرائيلية، من خلال تكتيك إطلاق عشرات الصواريخ من غزة "دفعة واحدة".

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع "تليغرام": "لقد نجحت كتائب القسام بتجاوز ما يسمى القبة الحديدية، من خلال اعتماد تكتيك إطلاق عشرات الصواريخ في رشقة واحدة".

وأضاف: "كثافة النيران العالية والقدرة التدميرية الكبيرة للصواريخ التي أدخلتها القسام على خط المعركة، نجحا في إيقاع خسائر ودمار لدى العدو، مما أربك حساباته".

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتّى فجر الإثنين، تصعيدا عسكريا حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيا (بينهم 4 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتين وطفل)، وإصابة 154 مواطنا، بحسب وزارة الصحة بالقطاع.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، بحسب الإعلام العبري.

وفجر الاثنين، سادت حالة من الهدوء الحذر قطاع غزة، عقب الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية وأممية، حسب قناة "الأقصى".



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