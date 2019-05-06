» الأهلي يقترب من ضم مهاجم نهضة بركان

06 مايو 2019 - 11:41 م

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الدخول في مفاوضات جادة مع التوجولي لابا كودجو، مهاجم نهضة بركان المغربي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحاول الأهلي حسم صفقة المهاجم التوجولي خاصة أن اللاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم، ويحق له الانتقال لأي فريق من دون مقابل، وهى النقطة التي تسعى إدارة النادي الأحمر لاستغلالها.

وشهدت الساعات الماضية، تكثيف المفاوضات من جانب النادي الأهلي مع وكيل أعمال اللاعب، من أجل حسم الصفقة، والتأكيد على رغبة النادي الأهلي في ضمه.