» السد يتأهل إلى دور الـ16 بأبطال آسيا

06 مايو 2019 - 11:49 م

تأهل فريق السد القطري إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أهلي جدة السعودي، بهدفين دون رد، اليوم الاثنين على ملعب استاد «جاسم بن حمد» في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة.

وسجل هدفي السد، علي أسد في الدقيقة التاسعة وأكرم عفيف في الدقيقة 12 ثم سجل عمر السومة الهدف الوحيد للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 51 .

ورفع السد رصيده إلى عشر نقاط متصدرا المجموعة، بينما يدور الصراع على بطاقة التأهل الثانية بين باختاكور الأوزبكي صاحب المركز الثاني برصيد ثماني نقاط والأهلي صاحب المركز الثالث برصيد ست نقاط.