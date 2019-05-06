فيفي عبده تصرخ في وجه"رامز":"ماتلمسنيش عايزه أموت طاهرة"

06 مايو 2019 - 11:51 م

تسبب برنامج المقالب “رامز في الشلال”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، في إنهيار الفنانة والراقصة فيفى عبده.

وقامت “عبده” بعدما استعادت نفسها إثر اكتشاف المقلب، بسب وضرب “رامز” بعد خلعه زي الغوريلا، وردت عليه قائلةً: “مش هسيبك حتي لو هموت”.

وأثار “رامز” غضب “عبده” بعد أن حاول التقرب منها خلال تصوير المقلب على متن القارب؛ مما دفعها إلى توبيخه قائلة: “متلمسنيش.. ربنا ياخدني وأنا نضيفه يا أخي”.

ويبدأ المقلب باستضافة فريق البرنامج ?حد نجوم الفن أو الر?اضة أو ا?ع?م، ويتم توص?له إلى مكان ما في إحدى جزر شرق آسيا.

ويتعرض الضيف لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا تبدأ ا?ثارة والرعب للض?ف، ثم تظهر “غوريلا مُفترسة” من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أمام الض?ف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.