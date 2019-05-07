تجديد حبس متهم بتنظيم "اللهم ثورة" الإرهابي

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المتهم "محمد.م"، 15 يوما، على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة في قضية تنظيم إرهابي يسمى "اللهم ثورة".
ويواجه المتهمون، في تلك القضية رقم 277 لسنة 2019، اتهامات بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن كشف تنظيم أسمته في بيانها "اللهم ثورة"، مؤكدة توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط في محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهري يناير وفبراير تزامنًا مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.