  • الثلاثاء 07 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:25 ص
بحث متقدم
الإمارات

قرار إماراتى لصالح قطر

البحرين

مفاجأة.. البحرين تتبرأ من اتصال رئيس وزرائها بأمير قطر

أبوعبيدة المتحدث باسم القسام

«أبوعبيدة» يكشف مفاجأة حول صواريخ «القسام»

المشير خليفة حفتر

رسالة أممية إلى «حفتر»

اجتماع السيسي

تفاصيل اجتماع السيسي والحكومة استعدادًا للفيضان

جابر طايع

"الأوقاف" تلزم الأئمة بهذين الأمرين فى التراويح

القيادي الإخواني

قيادي إخواني يصف عالم الفيزياء بـ"الحمار": أنا أفضل منه

عاصم

عبدالماجد يكشف عن قرب ظهور "إسلاميين جُدد"

أرشيفية

الأرصاد تزف بشرى سارة للصائمين

جانب من الفيديو

شاهد.. "كمين" لشاب داخل بيت دعارة.. لن تصدق ما حدث

موعد مباراتي الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

موقف ستاد القاهرة من استضافة نهائي الكونفدرالية

#

تغريدة قاسية من "ميدو" ضد حكم الزمالك والنجم

#

نهضة بركان يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية

#

الرباط الصليبي يحرم بن عمر من موقعة الزمالك

المصريون

الزمالك

نهضة بركان

كشف حمادة شادى، منسق الشركة الراعية للاتحاد الأفريقى، أن مباراة العودة في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية ستقام يوم الأحد الموافق 26 من الشهر الجارى، على استاد برج العرب بين الزمالك ونهضة البركان المغربى .

وتأهل الزمالك إلى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى، بالفوز عليه فى مباراة ذهاب دور نصف النهائى بهدف دون رد، احرزه محمود كهربا، قبل أن يتعادل سلبيًا فى مباراة الإياب التى أقيمت بالملعب الأولمبى بسوسة، ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة نظيره نهضة البركان المغربى.

فيما تأهل نهضة البركان المغربى، إلى المباراة النهائية، على حساب الصفاقسى التونسى بفوزه إيابًا بثلاثية نظيفة، بعد خسارته ذهابًا بهدفين دون رد.

تُقام مباراة الذهاب فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية بين نهضة البركان المغربى والزمالك، يوم 19 مايو الجارى، فى المغرب.

فيما يلتقى الزمالك ونهضة البركان المغربى فى مباراة الإياب بنهائى الكونفدرالية الأفريقية يوم 26 مايو الجارى، فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد مباراتي الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
» السد يتأهل إلى دور الـ16 بأبطال آسيا
» الأهلي يقترب من ضم مهاجم نهضة بركان
» "السراج" يحشد أوروبيًا ضد الهجوم على طرابلس
» الهلال يتصدر مجموعته الآسيوية بعد الفوز على العين
» المفوضين توصي بتأييد قرار منع ظهور رئيس الزمالك شهرين
» مانشستر سيتي يخطف فوزًا قاتلًا من ليستر
» «جنش» ممثل بارع مثل عادل إمام
» الجندى: لا يجوز الانخراط فى العبادة وترك العلم
» مستشار المفتي يكشف عن عبادة أدخلت بلال بن رباح الجنة
» مهاب مميش يشهد التشغيل التجريبي لأنفاق الإسماعيلية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة