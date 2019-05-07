» موعد مباراتي الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

07 مايو 2019 - 12:11 ص

كشف حمادة شادى، منسق الشركة الراعية للاتحاد الأفريقى، أن مباراة العودة في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية ستقام يوم الأحد الموافق 26 من الشهر الجارى، على استاد برج العرب بين الزمالك ونهضة البركان المغربى .

وتأهل الزمالك إلى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى، بالفوز عليه فى مباراة ذهاب دور نصف النهائى بهدف دون رد، احرزه محمود كهربا، قبل أن يتعادل سلبيًا فى مباراة الإياب التى أقيمت بالملعب الأولمبى بسوسة، ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة نظيره نهضة البركان المغربى.

فيما تأهل نهضة البركان المغربى، إلى المباراة النهائية، على حساب الصفاقسى التونسى بفوزه إيابًا بثلاثية نظيفة، بعد خسارته ذهابًا بهدفين دون رد.

تُقام مباراة الذهاب فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية بين نهضة البركان المغربى والزمالك، يوم 19 مايو الجارى، فى المغرب.

فيما يلتقى الزمالك ونهضة البركان المغربى فى مباراة الإياب بنهائى الكونفدرالية الأفريقية يوم 26 مايو الجارى، فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.