«المصنفات» تكشف مفاجأة بشأن «رامز فى الشلال»

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كشفت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مفاجأة بشأن برنامج "رامز فى الشلال" الذى يُعرض على فضائية "MBC مصر" بالموسم الرمضانى الحالى.

وأرسلت "المصنفات خطابًا إلى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تطالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القنوات التي تعرض مسلسلات أو برامج دون ترخيص بالعرض العام من الرقابة.

وأكدت "المصنفات"، فى خطابها، أن برنامج رامز جلال رمضان 2019، والذى يحمل اسم "رامز في الشلال" لم يحصل على ترخيص لعرضه.

وأوضحت الهيئة أنها خاطبت 12 قناة، وهي "الحياة، صدى البلد، كايرو، cbc mbc مصر، النهار، دريم، القاهرة والناس، المحور، بانوراما دراما، on ، on tv " لعدم عرض أي مسلسل أو برنامج أو إعلان دون الحصول على موافقة بالعرض العام مسبق من الرقابة.


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