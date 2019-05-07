» مصرع 14 شخصًا في تحطم طائرة رجال أعمال مكسيكية

لقى 14 شخصا مصرعهم، الأحد، إثر تحطم طائرة كانت تقلهم من مدينة لاس فيجاس الأمريكية باتجاه مونتيري في المكسيك.



وقال مسؤولون محليون في المكسيك إنّ الطائرة «خاصة برجال أعمال وكانت تقوم برحلة من لاس فيجاس إلى مونتيري، وتحطمت في منطقة جبلية»، حسب ما نقل موقع قناة «الحرة» الأمريكي.