» مصرع 14 شخصًا في تحطم طائرة رجال أعمال مكسيكية

لقى 14 شخصا مصرعهم، الأحد، إثر تحطم طائرة كانت تقلهم من مدينة لاس فيجاس الأمريكية باتجاه مونتيري في المكسيك. وقال مسؤولون محليون في المكسيك إنّ الطائرة «خاصة برجال أعمال وكانت تقوم برحلة من لاس فيجاس إلى مونتيري، وتحطمت في منطقة جبلية»، حسب ما نقل موقع قناة «الحرة» الأمريكي.
وأضافوا أن الحادثة أسفرت عن مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 14 شخصا على الأقل.
وأقلعت الطائرة من طراز «بومباردييه تشالنجر 600»، من مطار ماكاران الدولي في لاس فيجاس، وفُقد الاتصال بها بعد أقل من ساعتين.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية المكسيكية بأن ركاب الطائرة كانوا يحضرون مباراة ملاكمة في لاس فيجاس في إطار بطولة «كانيلو ألفاريز» المكسيكية، حسب المصدر ذاته.
من جهته، صرح خوسيه لويس بلايج، وزير السلامة العامة بالمكسيك لصحيفة «زاكالو» المحلية بأن الاتصال قد فقد بالطائرة بسبب الإشارات اللاسلكية السيئة.