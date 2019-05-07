طيران حفتر يقصف تمركزات لقوات "الوفاق" جنوبي طرابلس

07 مايو 2019 - 01:50 ص

شنت طائرات حربية تتبع لقوات اللواء متقاعد خليفة حفتر، ضربات جوية على عدة تمركزات لقوات حكومة "الوفاق" الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، جنوبي طرابلس، حسب مصدر عسكري.



وقال مسؤول عسكري تابع للوفاق في تصريح للأناضول، إن الطيران الحربي شن، الإثنين، أكثر من ثلاثة ضربات جوية على تمركزات لقواتنا بوادي الربيع وعين زارة جنوبي طرابلس.



وأضاف المصدر مفضلًا عدم ذكر اسمه، أنه لا يمكن حتى الآن تحديد الخسائر التي نجمت عن القصف لاستمرار تحليق الطيران بالمنطقة.



وأشار المصدر إلى أن محاور القتال شهدت، الإثنين، هدوءًا حذرًا استمر إلى بعد الإفطار عندما قام الطيران الحربي بعمليات القصف.



وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، أطلق حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة "الوفاق"، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين، غير أن قواته لم تحقق أهدافها حتى اليوم وتعرضت لعدة انتكاسات في أكثر من محور.



وأسفر القتال في طرابلس عن سقوط 392 قتيلا، حسب منظمة الصحة العالمية، الجمعة، ونزوح أكثر من 50 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة في اليوم نفسه.

